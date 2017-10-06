Нацбанк укрепил официальную гривню на 6 октября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2679,9684 (5 октября – 2680,8805)

100 EUR – 3146,8189 (5 октября – 3159,9538)

10 RUR – 4,6543 (5 октября – 4,6396)

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Как сообщал УНИАН, 5 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,77/26,79 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,43 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,7997 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 634 сделки на сумму 407,72 миллиона долларов.