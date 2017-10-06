Результат плебисцита: крупные банки решили уйти из Каталонии

Один из крупнейших каталонских банков Sabadell принял решение перенести штаб-квартиру из стремящегося к независимости от Испании региона в испанский город Аликанте. Об этом кредитный институт сообщил после экстренного заседания своего правления вечером 5 октября, передает DW.

Руководство его конкурента Caixabank планирует провести совещание на эту же тему 6 октября. Со ссылкой на осведомленные источники Reuters пишет, что, ориентируясь на ситуацию с Caixabank, власти в Мадриде намерены издать распоряжение, которое облегчит вывод предприятий из Каталонии. Этот документ позволит банку сменить свой юридический адрес, не созывая собрания акционеров.

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Из-за конфликта вокруг проведения в Каталонии референдума о независимости кредитные агентства снижают рейтинги региона. Вечером 5 октября агентство Fitch сообщило, что намерено понизить кредитный рейтинг Каталонии в связи с "непредсказуемым развитием событий" и возможным нарушением финансовых потоков в автономное сообщество. Днем ранее на возможность снижения рейтинга Каталонии в ближайшие три месяца указало и другое рейтинговое агентство - Standard & Poor's. Оно поставило рейтинги Каталонии "B+/B" на пересмотр (CreditWatch) с "негативным прогнозом".

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона, который центральная власть Испании назвала нелегитимным. Испанская полиция жестко противодействовала избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. Полиция применяла резиновые пули, дубинки. По сообщениям властей, было травмировано около 900 человек. В правительстве Каталонии заявили, что около 90% избирателей проголосовали за независимость региона.

Конституционный суд Испании 5 октября временно запретил парламенту Каталонии проводить заседание, на котором было запланировано рассмотреть вопрос провозглашения независимости региона. Заседание запланировано на 9 октября.