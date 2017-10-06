Рада разблокировала подписание пенсионной реформы

Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии в целом как закона законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

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Как передает корреспондент УНИАН, за этот проект постановления проголосовали только 14 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 232, зарегистрированных в сессионном зале.

Автор проекта постановления, внефракционный депутат Юрий Левченко отмечал, что принятие пенсионной реформы произошло "с грубым нарушением требований Конституции и Регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры законотворческой деятельности".

Следовательно, теперь председатель ВР Андрей Парубий может подписать пенсионную реформу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, которым вводится требование минимального страхового стажа для выхода на пенсию и предусматривается повышение пенсий для 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1 000 гривень уже с октября. За принятие законопроекта №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.