В угоду международным партнерам: Кабмин хочет изменить механизм управления госбанками

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о корпоративном управлении в государственных банках, утвержденный правительством 27 сентября.

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Согласно данным на парламентском сайте, законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками зарегистрирован 5 октября (№7180), однако текст документа на сайте пока отсутствует.

На принятии данного закона настаивают международные партнеры Украины. Так, директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж на этой неделе заявил, что ЕБРР рассмотрит вопрос вхождения в капитал одного из государственных банков Украины после того, как начнет работу закон о совершенствовании корпоративного управления.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

По оценкам Национального банка, доля "неработающих" кредитов в банковской системе Украины превышает 57%, и самый высокий показатель нерабочих кредитов на уровне 73% - в кредитном портфеле госбанков.

В этой связи Министерство финансов рассматривает возможность создания централизованной структуры для урегулирования проблемных активов госбанков, в то время как международные партнеры считают первоочередной задачей совершенствование корпоративного управления госбанками, чтобы не допустить выдачи заведомо проблемных кредитов в дальнейшем.

По оценкам Национального банка, расходы государства на капитализацию банков за 25 лет составили 10 миллиардов долларов.