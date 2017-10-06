Держаться нельзя упасть: гривня "отвоевала" у доллара несколько копеек

В пятницу, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,71/26,74 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4618/0,4629 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,7601 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 188 сделок на сумму 110,50 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,77/26,79 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,41/31,43 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4547 грн/рубль.