Десятка крупнейших налогоплательщиков: кто и на сколько пополнил бюджет

Офис крупных налогоплательщиков назвал десятку крупнейших налогоплательщиков Украины по результатам января-сентября этого года.

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Об этом сообщает ЭП со ссылкой на данные офиса. Речь о суммах налогов, уплаченных именно офису.

В тройку лидеров входят ПАО "Укргазвыдобування", "Нафтогаз Украины" и ЧАО "А/Т Табачная компания" В.А.Т. - Прилуки".

Крупные плательщики оплатили 36,9 млрд грн налога на прибыль (68,1% всех налоговых поступлений этого налога в госбюджет), 85,3 млрд грн налога на добавленную стоимость (63,3% бюджетных поступлений от НДС) и 47 млрд грн акцизов (97,2% акцизных поступлений в бюджет).Как отмечается, за 9 месяцев 2017 года крупными плательщиками офиса в госбюджет было уплачено 194 млрд гривень, что на 33,2 млрд гривень, или на 21% больше, чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины в январе-сентябре 2017 года составили 605,8 млрд грн, что на 135,6 млрд грн, или на 28,8%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.