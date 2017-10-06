Что будет с гривней: эксперт спрогнозировала курс к концу года

Девальвационное давление на гривню сохранится до конца года, вследствие чего курс может достичь отметки 27,5 грн/долл., а в следующем году будет колебаться в диапазоне 26-28 грн/долл., считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

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«Девальвационное давление было вызвано сезонным снижением предложения валюты со стороны населения, а также ростом энергетического импорта. Мы ожидаем, что следующий транш Международного валютного фонда и связанные с ним кредиты от других международных организаций будут получены уже в следующем году», - говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

В этой связи, как отметила Белан, резервы Национального банка к концу текущего года будут близки к текущей отметке на уровне 18,5 млрд долл. и вырастут до 21 млрд долл. на конец следующего года благодаря валютным заимствованиям правительства от международных организаций, а также на внешнем и внутреннем рынках.

Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва выходить с интервенциями, в ходе которых регулятор в сентябре потратил на поддержку гривни около 166 млн долл.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.