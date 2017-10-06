Нацбанк предупреждает: криптовалюта - это крайне рисковая вещь

Национальный банк Украины предупреждает о рисках использования криптовалюты, так как ее статус еще не определен и регулятор продолжает работу над этим вопросом. Об этом сообщил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари в ходе круглого стола, посвященного криптовалютам.

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«Как государственный орган, который еще работает над определением этого явления, мы предупреждаем о рисках. Поэтому мы обязаны, с учетом финансовой грамотности населения, предупредить всех», - сказал он.

Представитель НБУ также добавил, что пока не определен статус криптовалют, за любые операции с криптовалютами пользователь лично несет ответственность за свои средства.

«Криптовалюта - это крайне рисковая вещь. Хотите играть с инструментом, где непонятно, защищен он или нет от хакерских атак, от мошенничества, от обмана? Все, что вы делаете с вашими деньгами, это все под вашу ответственность», - сказал Бахтари.

Он отметил, что при определении статуса криптовалют будут учитываться решения, принятые ведущими регуляторами мира.

«В ближайшее время какие-то решения будут приниматься. Будем учитывать те решения, которые будут принимать, возможно, на уровне Европейского центрального банка, на уровне Еврокомиссии. Сами исследовать, и то, что рекомендуют другие, и мы сделаем публичное заявление (о статусе криптовалют – УНИАН), но когда это будет - не знаю», - сказал представитель НБУ.

Бахтари так же добавил, что регулирование ни в коем случае не должно мешать развитию новейших технологий в финансовом секторе.

«Мы (НБУ - УНИАН) не должны стать буфером, который не позволит чему-то развиваться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины заявили, что Bitcoin (криптовалюта) не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства. Также в НБУ заявили, что не несут ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.