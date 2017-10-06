В Кабмине назвали сроки пересчета пенсий для 9 миллионов украинцев

Пенсионный фонд в ближайшие 2-3 дня в автоматическом режиме, с помощью специального программного обеспечения, которое уже разработано и протестировано, пересчитает пенсии более чем 9 млн пенсионеров, сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

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Согласно сообщению, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что перерасчет пенсий необходимо осуществить в октябре. Он отметил, что это будет самый масштабный пересчет пенсий за все годы независимости Украины.

«Необходимые для этого деньги есть: в течение года в Пенсионном фонде дополнительно аккумулировано 26 млрд. Дополнительные поступления обеспечены благодаря росту заработной платы и детенизации зарплатных выплат. Пенсионный фонд готов к выплатам повышенных пенсий и организационно. Разработано и протестировано программное обеспечение, с помощью которого автоматически в ближайшие 2-3 дня будут пересчитаны пенсии более чем для 9 млн пенсионеров», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сразу после подписания президентом закона о пенсионной реформе Пенсионный фонд начнет выплаты повышенных пенсий. Уже в течение суток после вступления в силу закона о пенсионной реформе органами ПФУ будут изготовлены дополнительные выплатные документы по перечисленным пенсиям.

«Выплата пенсий в октябре будет осуществляться по двум ведомостям. Пенсионеры, у которых дата получения пенсий придется на период после вступления в силу закона, получат деньги сразу - по одной ведомости пенсию в прежнем размере, по другой - дополнительно сумму перерасчета. Те пенсионеры, которые с 4 октября, до вступления в силу закона, уже успеют получить пенсию в «старом» размере, получат соответствующую доплату по отдельной ведомости до окончания выплатного периода - то есть, до 25 октября», - говорится в сообщении.

Чтобы проинформировать всех пенсионеров о размере их пенсий, органы Пенсионного фонда пересмотрят графики приема граждан, к проведению приемов будет привлечено дополнительное количество работников, обеспечены выездные приемы по месту жительства граждан. Необходимую информацию можно будет получить в контакт-центре и на веб-портале услуг Пенсионного Фонда, сообщает Кабмин на странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1 000 грн уже с октября.

При этом, 5 октября министр социальной политики Андрей Рева заявил о том, что его мама в результате пенсионной реформы получит ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1 160 грн.