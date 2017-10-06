Депутаты подали в Раду законопроект о криптовалютах

Группа из пяти депутатов подала в Верховную Раду законопроект "Об обороте криптовалют в Украине". Как сообщается на сайте парламента, законопроект №7183 зарегистрирован сегодня, 6 октября. Однако текст документа пока не обнародован.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины заявили, что Bitcoin (криптовалюта) не попадает под определение валюты, при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой, или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы.

На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют, общая капитализация этого рынка - 133 миллиарда долларов.