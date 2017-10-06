Пенсионная реформа: украинцы смогут купить неограниченное количество стажа
В Минсоцполитики решили снять ограничение на покупку стажа для пенсии, которое составляло пять лет. Стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 тыс. грн.
Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию, об этом в эфире радио Свобода рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
Читайте такжеПенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровняПо его словам, до принятия законопроекта о пенсионной реформе в нем было ограничение о том, что можно докупить не более пяти лет стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.
«На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривны в месяц – это 22% процента от минимальной зарплаты в 3200 гривны, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2», – пояснил Шамбир и добавил, что стоимость покупки одного года страхового стажа таким образом составит около 17 тыс. грн.
Также он отметил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 года требование минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на год. Через 10 лет, в 2028 году, окончательное требование для назначения пенсии будет 35 лет страхового стажа.
«Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года 9 месяцев, например, то он может доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить – заплатить за те периоды, когда не было взносов», – сообщил заместитель министра соцполитики.
Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн с октября 2017 года. Реформа предусматривает, в частности, введение единых правил определения пенсии, отмена 15-процентного снижения пенсий работающим пенсионерам, гибкий коридор пенсионного возраста – 60-65 лет, введение возможности компенсации недостающего страхового стажа и тому подобное.