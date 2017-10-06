Пенсионная реформа: украинцы смогут купить неограниченное количество стажа

Украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию, об этом в эфире радио Свобода рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Читайте такжеПенсии с 1 октября могут вырасти выше запланированного уровняПо его словам, до принятия законопроекта о пенсионной реформе в нем было ограничение о том, что можно докупить не более пяти лет стажа, но в окончательном варианте это ограничение сняли.

«На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривны в месяц – это 22% процента от минимальной зарплаты в 3200 гривны, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2», – пояснил Шамбир и добавил, что стоимость покупки одного года страхового стажа таким образом составит около 17 тыс. грн.

Также он отметил, что минимальный страховой стаж с 2018 года для выхода на пенсию в 60 лет составит 25 лет. После 2018 года требование минимального страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на год. Через 10 лет, в 2028 году, окончательное требование для назначения пенсии будет 35 лет страхового стажа.

«Если человеку 60 лет и стаж составляет 24 года 9 месяцев, например, то он может доработать необходимый период и выйти на пенсию в том возрасте, когда доработает этот стаж. Второй вариант: если человек не работает и ему не хватает стажа в каком-то количестве, то его можно докупить – заплатить за те периоды, когда не было взносов», – сообщил заместитель министра соцполитики.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн с октября 2017 года. Реформа предусматривает, в частности, введение единых правил определения пенсии, отмена 15-процентного снижения пенсий работающим пенсионерам, гибкий коридор пенсионного возраста – 60-65 лет, введение возможности компенсации недостающего страхового стажа и тому подобное.