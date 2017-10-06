Гривня немного порадовала перед выходными: укрепилась к доллару и евро

В пятницу, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,68 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,15/31,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4582/0,4593 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,7399 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 630 сделок на сумму 414,92 млн долл.

Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,71/26,74 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4618/0,4629 грн/рубль.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2673.9931 (6 октября – 2679.9684)

100 EUR – 3130.4437 (6 октября – 3146.8189)

10 RUR – 4.6294 (6 октября – 4.6543)

Как сообщал УНИАН, повышенный спрос на валюту на межбанковском валютном рынке Украины с конца августа 2017 года вынудил НБУ после почти двухмесячного перерыва выходить с интервенциями, в ходе которых регулятор в сентябре потратил на поддержку гривни около 166 млн долл.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.