Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о пенсионной реформе. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

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«Хорошие новости из Верховной Рады. Только что спикер Андрей Парубий подписал законопроект, который дает старт пенсионной реформе», - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой 3 октября, до понедельника, 9 октября. Закон вступит в силу после подписи президента и официальной публикации.

Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, наряду с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.