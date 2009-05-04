Налоговики перевыполнили план пополнения бюджета

Государственная налоговая служба Украины выполнила задание по доходам января – апреля 2009 года.

Об этом сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В частности, в общий фонд государственного бюджета в апреле 2009 года оплачено 6,8 млрд. грн. Бюджетная роспись Министерства финансов выполнена на 101,9%, дополнительно получено 125,4 млн. грн. Налогоплательщикам возмещено 2,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

По результатам января – апреля этого года задание выполнено на 102,8%, дополнительно получено 793,9 млн. грн. Фактически оплачено 29 млрд. грн. платежей.

Возмещение налога на добавленную стоимость проведено в объеме, определенном бюджетной росписью (9 856,8 млн. грн.). В первую очередь, возмещение осуществлялось предприятиям горно-металлургического комплекса, химической отрасли, экспортерам зерна.

По сравнению с прошлым годом поступления по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров увеличились на 893,5 млн. грн. (в 1,4 раза), налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 648,2 млн. грн. (+4,6%), платежам за пользование недрами – 41,3 млн. грн. (+19%), сбору за специальное водопользование – 25 млн. грн. (+16,1%).

Плановые задания налоговой службой выполнялись ежемесячно: в январе – 105,5%, в феврале – 102,6%, в марте – 101,6% и апреле – 101,9%.