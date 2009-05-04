Баффет раскритиковал регуляторов, банкиров и страховщиков

Председатель инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет (Warren Buffett) обрушился с яростной критикой на регуляторов, банкиров и страховщиков, обвинив их в "жадности и глупости", которые привели к неспособности предвидеть падение цен на американском рынке недвижимости, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

По мнению Баффета, именно их недальновидность привела к самой глубокой за последние полвека мировой рецессии.

Основатель Berkshire Hathaway также раскритиковал стресс-тесты американского правительства, проведенные в 19 крупнейших американских банках, отметив, что они не смогли должным образом оценить здоровье сектора. Эти заявления Баффет сделал на ежегодном собрании акционеров своей компании.

Говоря о причинах кризиса, Баффет отметил, что за него несет ответственность практически каждый, кто был связан с финансовым миром. "Некоторыми из них двигала жадность, другими - глупость, третьи пытались переложить с себя груз принятия решений на других", - заявил он.

Однако, несмотря на всю критику, Баффет считает, что правительство США предпринимает правильные шаги по восстановлению экономики. "В целом я одобряю предпринятые действия", - сказал он, добавив, что никто не вправе ожидать безупречных действий.