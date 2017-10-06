Спецпенсии прокурорам, судьям и госслужащим больше не будут назначаться

Новый закон о пенсионной реформе отменяет назначение специальных пенсий для чиновников. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире радио Свобода.

Читайте такжеПенсионная реформа: украинцы смогут купить неограниченное количество стажа «Все специальные пенсии убираются: какие-то полностью, какие-то имеют переходные нормы. Например, по государственной службе переходная норма такая, что для тех людей, которые уже приобрели право на такую пенсию, это право остается. В основном все специальные пенсии убираются», – сказал Шамбир.

По его словам, для тех людей, которые уже получают спецпенсии, перерасчета не будет, пока пенсии по обычной системе не превысят суммы тех спецпенсий. В таком случае пользователи просто перейдут на общую систему, пояснил заместитель министра.

«Люди, которые уже получали спецпенсии, будут получать и в дальнейшем – никакого уменьшения не будет. Правильно идти путем того, чтобы меньшие пенсии подтягивать к большим. Именно этим путем мы и пошли», – сказал Николай Шамбир.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла закон о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн с октября 2017 года. Реформа предусматривает, в частности, введение единых правил определения пенсии, отмену 15-процентного снижения пенсий работающим пенсионерам, гибкий коридор пенсионного возраста – 60-65 лет, введение возможности компенсации недостающего страхового стажа и тому подобное.