Доллар в мире снизился к евро

Доллар снижался к евро на азиатских торгах в понедельник, одновременно укрепив позиции к иене. В понедельник доллар и иена утратили привлекательность в глазах инвесторов, решивших рискнуть с покупкой сырьевых фьючерсов и экзотических валют - например, австралийского и новозеландского долларов.

Как передает Reuters, в пятницу американская статистика показала, что потребители в США стали более оптимистично относиться к происходящему в экономике, а спад в обрабатывающей промышленности замедлился. К тому же, игроков на рынке успокоило заявление мексиканских властей о том, что вспышка свиного гриппа, похоже, идет на спад.

Таким образом, котировки доллара к иене выросли более чем на 0,2% к уровню закрытия в США в пятницу до 99,44/99,46 единицы японской валюты, приблизившись к отметке в 100 иен, которая была преодолена в апреле, когда американская валюта выросла до 101,45 иены. Котировки евро к доллару выросли почти на 0,5% до $1,3312/15.

Некоторые аналитики считают, что Европейский центробанк последует примеру ФРС США и предпримет нетрадиционные меры смягчения денежно-кредитной политики.

Инвесторы также ждут публикации результатов проверки американских банков на стрессоустойчивость и данных о безработице в США. Аналитики предсказывают, что в апреле США потеряли 630 тыс. рабочих мест, что немного меньше результатов предыдущих месяцев.