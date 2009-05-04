Доллар на ММВБ без изменений

14:52, 04 мая 2009
Финансы
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На уровне четверга

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск понедельника остался на уровне четверга, составив 32,97 рубля, сообщает РИА Новости данные ММВБ.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.

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