В Европе ожидается падение ВВП на 4%

Европейская комиссия изменила свой прогноз падения общего ВВП стран, входящих в Европейский союз, в этом году до 4% с 1,9%, озвученных в январе, отметив при этом, что финансовые рынки "остаются в условиях стресса" в связи с глобальным кризисом, сообщает k2kapital со ссылкой на агентство Bloomberg.

В 2010 г. исполнительный орган Евросоюза также прогнозирует сокращение объема экономики региона на 0,1%. Кроме падения ВВП Брюссель ожидает роста безработицы в ЕС до рекордного уровня в 11,6% - в 2009-10 гг. 8,5 млн. человек могут лишиться работы. Средний бюджетный дефицит стран ЕС в 2010 г. составит 6,5%.