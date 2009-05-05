Официальный курс НБУ на 5 мая

Официальный курс НБУ на 05.05.09 100 USD США – 770.0000 (30 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1022.1750 (30 апреля – 1021.4820) 10 RUR – 2.3352 (30 апреля – 2.3159) Учетные курсы банковских металлов на 05.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68453.00 (30 апреля–68876.50) 961 XAG 10 Серебро-972.51 (30 апреля–962.50) 962 XPT 10 Платина-85547.00 (30 апреля–83545.00) 964XPD10 Палладий-17094.00(30 апреля–16632.00)

Официальный курс НБУ на 05.05.09 100 USD США – 770.0000 (30 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1022.1750 (30 апреля – 1021.4820) 10 RUR – 2.3352 (30 апреля – 2.3159) Учетные курсы банковских металлов на 05.05.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68453.00 (30 апреля–68876.50) 961 XAG 10 Серебро-972.51 (30 апреля–962.50) 962 XPT 10 Платина-85547.00 (30 апреля–83545.00) 964XPD10 Палладий-17094.00(30 апреля–16632.00)

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