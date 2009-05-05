Доллар в мире снизился к евро

Курс американского доллара во вторник 5 мая держится вблизи месячного минимума по отношению к единой европейкой валюте, сообщает k2kapital..

Инвесторы предпочитают воздерживаться от активных покупок доллара, ожидая макроэкономических новостей из США.

Доллар торгуется сегодня на уровне 1,3391 долл. за евро, причем в процессе торгов курс американской валюты опускался до 1,3438 долл. за евро.

Не слишком удачно складывается сегодня ситуация на торговых площадках для японской иены. Курс иены по отношению к евро немного укрепился, но держится вблизи самой низкой отметки за последние три недели. По отношению к австралийскому доллару курс японской валюты снижается до шестимесячного минимума на фоне спекуляций относительно того, что в перспективе может сократиться спрос на высокодоходные облигации. Сегодня за евро предлагают 132,39 иены (вчера в Нью-Йорке – 132,45 иены). По отношению к американскому доллару курс иены опустился с 98,80 иены до 98,85 иены за доллар, к австралийскому – с 73,10 иены до 73,13 иены за доллар, а к новозеландскому – с 56,90 иены до 56,99 иены за доллар.