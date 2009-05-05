Цена золота в мире повысилась

Цена на золото в понедельник 4 мая выросла из-за снижению курса американского доллара, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-Йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на 14 долл., или на 1,6%, до 902,20 долл. за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 4,9% на отметке 13,113 долл. за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 2,3% до 1122 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия вырос на 3,9% до 222,30 долл. за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 2% на отметке 2,144 долл. за фунт.

Американский доллар в понедельник оказался под давлением в связи выходом сравнительно неплохих макроэкономических данных.

Национальная ассоциация риэлтеров США сообщила, что индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья в марте вырос на 3,2% до 84,6. В феврале по уточненным данным индекс составил 82,0. Аналитики прогнозировали, что индекс в марте вырастет на 1%.

На таком фоне индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, упал на 0,8% до 83,847.

Между тем, аналитики считают, что золото может в ближайшее время оказаться под давлением. Одним из факторов, которые могут повлиять на рынок золота, может стать публикация результатов стресс тестов американских банков.