Университет в Швейцарии начал принимать оплату за обучение в биткоинах

Студенты швейцарского Университета прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить обучение криптовалютою Bitcoin. Об этом сообщает Insider.Pro.

Отмечается, что в университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению вопроса о приеме платежей в биткоинах.

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Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse AG. Именно они возьмут на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты. Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии еженедельно или ежедневно, при достижении порога в 10 тысяч швейцарских франков. Комиссия составит 1%.

Напомним, в Швеции строят крупнейшую ферму по добыче биткоинов.