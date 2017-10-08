Университет в Швейцарии начал принимать оплату за обучение в биткоинах
Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии еженедельно или ежедневно.
Студенты швейцарского Университета прикладных наук, расположенного в Люцерне, теперь смогут оплатить обучение криптовалютою Bitcoin. Об этом сообщает Insider.Pro.
Отмечается, что в университете активно изучается технология блокчейна, что и способствовало решению вопроса о приеме платежей в биткоинах.
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Процессинг будет осуществлять стартап Bitcoin Suisse AG. Именно они возьмут на себя риски, связанные с колебаниями курса криптовалюты. Платежи в биткоинах будут конвертироваться в валюту Швейцарии еженедельно или ежедневно, при достижении порога в 10 тысяч швейцарских франков. Комиссия составит 1%.
Напомним, в Швеции строят крупнейшую ферму по добыче биткоинов.