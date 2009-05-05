"Надра Банк" начал платить проценты по депозитам

С 5 мая текущего года "Надра Банк" возобновляет выплаты процентов по всем депозитам физических лиц независимо от валюты и размера вклада, сообщает Лига.

Так, клиенты, оформившие депозит с ежемесячной выплатой процентов, получают единоразово 50% от суммы начисленных за предыдущий месяц процентов.

Клиенты, оформившие депозит с выплатой процентов в конце срока (если срок депозита истекает в текущем месяце), получают единоразово 50% от суммы начисленных за весь период процентов.

В обоих случаях остаток суммы начисленных по депозиту процентов перечисляется на карточный счет клиента, откуда он может снять их в любое время - в пределах установленных банком лимитов снятия наличных.

Кроме того, "Надра Банк" уменьшил минимальный срок, на который клиент может переоформить депозит, срок которого закончился:

- от 4 месяцев - по депозитам на сумму до 150 тыс.грн.;

- от 6 месяцев – по депозитам на сумму более 150 тыс.грн.

Все депозиты переоформляются на условиях выплаты процентов ежемесячно или в конце срока, согласно действующих депозитных предложений банка.

Напомним, что вкладчики-пенсионеры, у которых есть депозит на сумму до 10 тыс.грн. (или эквивалент в иностранной валюте), срок которого истекает в период с февраля по июнь 2009 года, могут получить 20% от суммы депозита - в случае его пролонгации на полгода.

Кроме того, клиент может получить 20% остатка на депозитном счете через четыре месяца при условии перечисления пенсии или других поступлений (от 500 грн.) в течение указанного периода на текущий счет, открытый в "Надра Банке".

"Надра Банк" создан 26 октября 1993 года. По классификации НБУ входит в группу крупнейших банков Украины. Региональная сеть банка насчитывает более 700 отделений во всех регионах Украины. Сеть банкоматов – более 1200 единиц, количество POS-терминалов составляет около 5000 единиц.