Порошенко утвердил пенсионную реформу - Гройсман

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые парламентом законопроекты о пенсионной реформе. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Президент Петр Порошенко подписал законопроекты по пенсионной реформе. Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии", - написал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 октября приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября. За принятие законопроекта №6614 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» проголосовали 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также Верховная Рада Украины внесла изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием закона о пенсионной реформе. За принятие законопроекта №6617 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" проголосовали 255 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.