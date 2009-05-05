Обама намерен запретить оффшорные счета

Президент США Барак Обама предложил поставить вне закона способы уклонения от уплаты налогов с помощью оффшорных счетов, сообщает Би-би-си.

Кроме того, Белый дом намерен ужесточить правила, которые позволяют базирующимся в США транснациональным корпорациям переводить прибыли в страны с более низкими налогами. С этой целью зарубежные филиалы некоторых корпораций будут рассматриваться как отдельные компании.

Предполагается, что следить за соблюдением нового закона будут 800 федеральных агентов, чья деятельность принесет в американскую казну дополнительно 210 млрд. долларов.

Если кто-то кое-где у них порой

По словам Обамы, большинство американцев аккуратно платят налоги, но есть такие, кто уклоняется от этой обязанности.

Меры, о которых я сегодня объявляю, помогут нам справиться с наиболее вопиющими упущениями в нашем налоговом законодательстве

Барак Обама, президент США

Если конгресс США одобрит идеи президента, новый закон вступит в силу в 2011 году. Некоторые представители делового мира выступают против плана Барака Обамы.

Президент США отметил, что сейчас в налоговом законодательстве существуют лазейки, которые побуждают американские компании переводить рабочие места за границу.

В частности, Обама хочет отменить положения налогового законодательства, которые дают компаниям отсрочку от уплаты налогов на прибыли, полученные за пределами США, при условии, что эти прибыли инвестируются в зарубежные филиалы этих компаний.

"Меры, о которых я сегодня объявляю, помогут нам справиться с наиболее вопиющими упущениями в нашем налоговом законодательстве", - сказал президент Обама.

Обама также призвал к большей прозрачности банковских счетов граждан США в "налоговых убежищах", в частности, на Каймановых островах.

Дрю Лайон, эксперт по налоговым вопросам из фирмы PriceWaterhouse Coopers, считает, что инициатива Барака Обамы нанесет ущерб компаниям, прибыли которых в значительной степени зависят от доходов от операций на зарубежных рынках.