Курс доллара в банках почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн., продают – по 8,06 грн. По сравнению с 4 мая, курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,01 грн., по продаже – 8,0449-8,09 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,51 грн., курс покупки повысился на 0,6% по сравнению с 4 мая; продают по 10,78 грн. – на 1,2% дороже. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,65 грн., по продаже – в пределах 10,62-10,90 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня увеличился на 11%, по сравнению с 4 мая, и составляет в среднем 0,2226 грн., продажи – на 2,9% – до 0,2468 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,23 грн., по продаже – 0,235-0,27 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,99 грн., продают – по 8,05 грн. (курсы немного изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,54 грн. - на 0,8% дороже, чем 4 мая, продажи – 10,77 грн., на 1,2% дороже.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 10%, по сравнению с 4 мая, - до 0,2195 грн., курс продажи на 4,4% - до 0,2506 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,95/8,06 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,00/8,05 грн., евро – 10,50/10,70 грн., рубль – 0,233/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 5 мая, составляет: гривни к доллару США - 7,70, к евро – 10,22175, к российскому рублю – 0,23352.