Евро в Европе во вторник упал к доллару

Курс евро на валютных рынках Европы во вторник незначительно упал к доллару на опасениях относительно возможности нового снижения Европейским Центробанком (ЕЦБ) базовой процентной ставки.

В ходе утренних торгов в Германии курс евро к доллару снизился до 1,3361 доллара за евро по сравнению с 1,3396 доллара в понедельник вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы видели, что европейские правительства снижают свои прогнозы (экономического) роста, - заявила агентству Bloomberg глава отдела иностранных валют Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Эми Остер. - Кончится тем, что ЕЦБ снова понизит ставку, и, возможно, предпримет и более нетрадиционные меры, а потому мы считаем, что евро будет слабеть".