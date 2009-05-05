«ИНГ Банк Украина» не выплатит дивиденды за 2008 год

«ИНГ Банк Украина» принял решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, такое решение было принято 28 апреля на собрании акционеров.

Прибыль за 2008 год была утверждена в сумме 226,799 млн. гривень, из которой 39 млн. грн. было решено направить в резервный фонд, а остальную сумму оставить нераспределенной.

Кадровые решения на собрании не принимались.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» начал банковские операции 3 апреля 1998 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составляли 8,870 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,707 млрд. грн., обязательства - 8,036 млрд. грн., собственный капитал - 834,558 млн. грн., уставный капитал - 304,761 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 226,8 млн. грн., по итогам 1-го квартала 2009 года - 5,468 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, 100% акций банка владеет нидерландский «ING Bank».