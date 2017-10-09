Нацбанк укрепил официальную гривню на 9 октября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2673.9931 (6 октября – 2679.9684)

100 EUR – 3130.4437 (6 октября – 3146.8189)

10 RUR – 4.6294 (6 октября – 4.6543)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,68 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,15/31,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4582/0,4593 грн/рубль.