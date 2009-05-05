Бюджетникам зарплату из пожертвований платить не будут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров от 14 апреля 2009 года, которыми разрешалось направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.

Об этом идет речь в указе главы государства от 30 апреля 2009 г., размещенном сегодня на его официальном сайте.

Одновременно В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление по поводу этого постановления правительства.

Глава государства замечает, что в соответствии с частью второй статьи 4 Закона «О благотворительности и благотворительных организациях», конкретные направления благотворительности и благотворительной деятельности определяются лишь благотворителями и уставами благотворительных организаций.

Следовательно, считает Президент, Кабинет Министров, издав это постановление, урегулировал вопрос, который относящийся к сфере законодательного регулирования, чем фактически перенял на себя полномочия Верховной Рады Украины, которая по статье 75 Конституции Украины является единственным органом законодательной власти и согласно пункту 3 части первой статьи 85 Основного Закона государства уполномочена принимать законы.