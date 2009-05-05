Бюджетникам зарплату из пожертвований платить не будут
Президент запретил
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров от 14 апреля 2009 года, которыми разрешалось направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.
Об этом идет речь в указе главы государства от 30 апреля 2009 г., размещенном сегодня на его официальном сайте.
Одновременно В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление по поводу этого постановления правительства.
Глава государства замечает, что в соответствии с частью второй статьи 4 Закона «О благотворительности и благотворительных организациях», конкретные направления благотворительности и благотворительной деятельности определяются лишь благотворителями и уставами благотворительных организаций.
Следовательно, считает Президент, Кабинет Министров, издав это постановление, урегулировал вопрос, который относящийся к сфере законодательного регулирования, чем фактически перенял на себя полномочия Верховной Рады Украины, которая по статье 75 Конституции Украины является единственным органом законодательной власти и согласно пункту 3 части первой статьи 85 Основного Закона государства уполномочена принимать законы.