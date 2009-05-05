На межбанке доллар к 12:00 вырос на 1 коп.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0225/8,0875, к 11:00 спрэд сузился до 8,0430/8,0730, а к 12:00 котировки упали до 8,0310/8,0580. грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали на уровне 0,2436/59, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/58, а к 12:00 снизились до 0,2442/55. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 32,8000 (-0,2150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3342/44, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6975/10,7860, к 11:00 цены установились на значениях 10,7150/10,7625 и к 12:00 составили 10,7165/10,7550.