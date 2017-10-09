Как банки будут проверять происхождение денег клиентов

В мае 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга. Среди прочего, изменения коснулись и обязанности банков проверять легальность происхождения средств и активов их клиентов. В частности, финучреждение должно интересоваться источниками поступления денег, которые клиенты приносят в банк. Если точнее, в указанных в Положении случаях до установления деловых (договорных) отношений, открытия счета или даже осуществления разовых финансовых операций на значительную сумму (т.е. на 150 000 грн и выше) банк обязан выяснить источники происхождения средств и активов своих потенциальных клиентов. При этом не имеет значения, какую операцию планирует осуществить в банке клиент – разместить депозит, обменять валюту, разместить деньги на текущем счете для последующей оплаты за товар и пр.

Проводить такое выяснение банк может как на основании полученных от потенциальных клиентов документов, так и информации, полученной из иных источников (если такая информация находится в публичном доступе). А клиенты должны документально подтвердить источники происхождения их активов и права на них.

Стоит отметить, что в Положении указан перечень того, что может быть источником происхождения средств и активов физических лиц. Это заработная плата, доход, полученный от реализации продукции или за предоставленные услуги, доход от продажи имущества, получение наследства, получение страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение прав на клад, иные выплаты по условиям гражданско-правовой сделки (договора).

Документами, которые дают возможность банку провести такой анализ и которые могут быть им истребованы от клиента для подтверждения легальности средств, являются, в частности: копия налоговой декларации об имущественном положении и доходах (с отметкой налоговой о ее получении), копия декларации об имуществе, доходах, затратах и обязательствах финансового характера/декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, копия налоговой декларации с отметкой контролирующего органа иностранного государства о ее получении (для нерезидентов), иные документы, которые подтверждают источники происхождения средств и активов.

На основании анализа предоставленной клиентом информации и данных из открытых источников банк должен сделать вывод о наличии у клиента достаточных финансовых возможностей

На основании анализа предоставленной клиентом информации и данных из открытых источников банк должен сделать вывод о наличии у клиента достаточных финансовых возможностей для проведения им финансовых трансакций на соответствующую сумму. Иными словами, банк на свое усмотрение должен определить, насколько человек в состоянии сделать крупную покупку, открывая для этой цели счет в банке. Все это происходит в рамках существующего в банках т.н. «риск-ориентированного подхода», то есть системы управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае выявления банком операций, которые не соответствуют финансовому положению клиента, невозможности выяснения такого факта, равно как и в случае возникновения сомнений у банка в достоверности или полноте предоставленной клиентом информации, банк устанавливает высокий уровень риска данного клиента. Это говорит о том, что велика вероятность использования клиентом услуг банка для легализации уголовных доходов или финансирования терроризма, а, значит, банк может отказаться от проведения соответствующей операции.

Последствия введения таких мер можно оценить двояко. С одной стороны, повышение прозрачности финансовых потоков является необходимым шагом в контексте приближения украинского законодательства к европейским стандартам. Этим летом вступила в силу Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма». Она, в частности, усиливает требования к банкам в части анализа и оценки рисков на этапе установления договорных отношений с клиентами и мониторинга текущих финансовых операций клиентов. Нужно отметить, что подтверждение законности происхождения средств давно уже является обязательным условием открытия банковского счета во многих западных странах.

Попытками выведать происхождение средств, банк может запросто отпугнуть даже самого лояльного клиента

С другой стороны, украинские банки такие дополнительные обязанности вряд ли особо радуют, ведь своими попытками выведать происхождение средств, банк может запросто отпугнуть даже самого лояльного клиента. В условиях дефицита ликвидных средств, который испытывают многие банки в Украине, отказываться от размещения крупного депозита по причине неясного происхождения денег некоторым (особенно мелким) банкам может показаться не совсем оправданным. Скорее всего, такие банки будут более формально подходить к обязанности по установлению происхождения средств.

Перспективы реализации таких мер для детенизации сбережений украинцев также кажутся не вполне радужными. Можно предположить, что для ухода от необходимости отвечать на неудобные вопросы в банке и предоставлять документальные подтверждения происхождения средств будет использоваться целый ряд схем. Например, при осуществлении крупных покупок может использоваться дробление платежей (с открытием счетов в разных банках и совершением серии платежей до 150 000 грн каждый), использование отсрочки и рассрочки совершения платежей, оформление покупки в кредит и пр. В качестве подтверждения активов клиент может принести в банк фиктивный договор займа, дарения или купли-продажи, и банк вряд ли будет особенно тщательно исследовать правомерность такой сделки. При этом, использование подобных «лазеек» может быть продиктовано не только нежеланием «светить» источники своих доходов, но и опасением, что банк может раскрыть информацию об источниках средств такого клиента другим лицам.

Александр Выговский, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»