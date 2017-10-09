Шесть небольших украинских банков работают в режиме ограничений по причине проверки Национальным банком источников происхождения средств для их докапитализации до 200 млн грн, сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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«Мы с ними работаем. Они работают в режиме ограничений», - сказала Рожкова в эфире радио «Вести».

По ее словам, все эти банки завели деньги в капитал, поскольку в противном случае регулятор уже бы вывел их с рынка. «Но у нас есть очень много вопросов с к источникам происхождения этих денег», - добавила Рожкова.

Она пояснила, что проверка идет, и нельзя исключать, что какие-то финучреждения будут выведены с рынка. «Но это очень маленькие банки», - успокоила замглавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада 23 марта приняла, а президент Украины Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.