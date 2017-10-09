Гривня после падения немного укрепляется к доллару

В понедельник, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,60/26,63 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,19/31,22 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4560/0,4668 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,5850 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 140 сделок на сумму 81,96 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,65/26,68 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,15/31,19 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4582/0,4593 грн/рубль.