Право физлиц покупать казначейские обязательства приостановлено

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров от 14 апреля 2009 года №362 «О выпуске казначейских обязательств», которые давали физическим лицам право при покупке казначейских обязательств не предъявлять документы, удостоверяющие личность и происхождение средств и не декларировать средства, полученные от продажи казначейских обязательств.

Об этом говорится в указе главы государства от 30 апреля 2009 г., размещенном на его официальном сайте.

Одновременно В.ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление по этому постановлению правительства.

В частности, указанным постановлением правительство утвердило Условия размещения и погашения казначейских обязательств, которыми предоставило физическим лицам право во время приобретения казначейских обязательств, в частности, не предъявлять документы, которые удостоверяют лицо и/или происхождение средств, и установило, что казначейские обязательства и средства, полученные от их продажи, декларированию не подлежат.

Вместе с тем, по мнению главы государства, такое решение не отвечает Конституции Украины.

Он замечает, что по Конституции принципы создания и функционирования финансового, денежного, кредитного и инвестиционного рынков устанавливаются исключительно законами Украины. Одним из таких законов, регулирующим указанный вопрос, является Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которым проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях, и приобретение лицом ценных бумаг за наличные подлежат обязательному финансовому мониторингу, если сумма, на которую они проводятся, равняется или превышает 80000 грн.

Конституцией Украины также установлено обязательство граждан ежегодно подавать в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошлый год в порядке, установленном законом. Такой порядок декларирования доходов определен рядом законов Украины, в частности законами «О налоге с доходов физических лиц», «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О Кабинете министров Украины», «О статусе народного депутата Украины» и «О борьбе с коррупцией», которые предусматривают декларирование соответствующими гражданами доходов, принадлежащего им и членам их семей имущества, в том числе ценных бумаг.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что установив подзаконным актом исключения из этих правил, установленных законами, правительство перебрало на себя полномочия Верховной Рады Украины, чем нарушило статью 75 Конституции Украины, по которой единственным органом законодательной власти в Украине является Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля В.ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой тщательным образом пересмотреть и доработать решения правительства, которые принимались с целью обеспечения получения очередного транша займа МВФ, и сохранить действия лишь тех, которые связаны с этим вопросом. В том числе шла речь и о данном постановлении. “Неоднозначный эффект может иметь решение о выпусках казначейских обязательств в принятой правительством редакции. С одной стороны, оно направлено на уменьшение разбалансированности бюджета путем привлечения средств населения, с другой – из-за анонимности механизма продажи казначейских обязательств может сработать как инструмент отмывания грязных денег и легализации средств, полученных преступным путем”, - отмечал глава государства.