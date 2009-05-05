ПроКредит Банк направит прибыль за 2008 г в резервный фонд

Акционеры «ПроКредит Банка» на собрании 28 апреля т.г. принял решение не выплачивать дивиденды за 2008 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Акционеры решили направить прибыль за 2008 год в сумме 1,226 млн. гривен в резервный фонд.

Кроме того, акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала ПроКредит Банка на 77 млн. грн. – до 227 млн. грн. (ранее банк заявлял о намерении увеличить уставный капитал на 38,1 млн. грн.). Увеличение будет происходить путем закрытого (частного) размещения 161,5 тыс. простых именных акций номинально стоимостью 476,79 грн. каждая.

Также в пресс-службе сообщили, что 24 апреля 2009 года произошли изменения в составе акционеров ПроКредит Банка. ПроКредит Холдинг АГ приобрел акции ПроКредит Банка, принадлежащие американскому фонду прямых инвестиций «Western NIS Enterprise Fund» (WNISEF), в результате чего WNISEF вышел из состава акционеров. Теперь ПроКредит Холдингу принадлежит 251688 акций, которые составляют 80,00155% уставного капитала. Сумма сдеоки не разглашается.

«В увеличении капитала банка пропорционально участвуют акционеры банка – ПроКредит Холдинг (80%) и Европейский банк реконструкции и развития (20%)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в банке сообщили, что сейчас ведутся переговоры о возможном вхождении в уставный капитал украинского ПроКредит Банка немецкого государственного банк развития KfW.

KfW ранее заявил о готовности выделить 3-4 украинским банкам 30 млн. евро как для увеличения акционерного капитала, так и в виде субординированного кредита.

Справка УНИАН. ЗАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года, входит в группу одноименных банков, работающих в 19 странах мира.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 3,104 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,607 млрд. грн., обязательства – 2,893 млрд. грн., собственный капитал – 211 млн. грн., уставный капитал банка - 150 млн. грн.

Чистая прибыль ЗАО «ПроКредит Банк» по итогам 2008 года составила 1,226 млн. грн., по итогам 1-го квартала 2009 года - убыток 48,946 млн. грн

Акционерами банка по состоянию на 24 апреля 2009 года являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 80%.