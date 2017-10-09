Украинские банки с начала года закрыли более 600 отделений

Украинские банки с начала 2017 года, в январе-сентябре, сократили количество действующих структурных подразделений на 601 – до 9,715 тыс. по состоянию на 1 октября.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, среди работающих банков наибольшее количество отделений за 9 месяцев закрыли государственный «Ощадбанк» - 341, а также два банка с иностранным капиталом - «Правекс-Банк» (45) и «УкрСиббанк» (40).

Кроме того, количество отделений сократилось за счет выведения с рынка таких финучреждений, как «Диамантбанк» (88), «Платинум» (69) и «Народный капитал» (47).

В то же время, ряд банков открывали новые подразделения, в том числе наибольшее количество новых отделений с начала года у банков «Альфа-Банк» (86), «Кредит Оптима Банк» (33), «Укрбудинвестбанк» (15) и «Укргазбанк» (10).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2016 году сократили количество отделений на 1,6 тыс. – до 10,3 тыс. по состоянию на 1 января 2017 года.

По состоянию на 1 сентября 2017 года, количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 88, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.