Гройсман анонсировал закон для наказания "коррупционеров в погонах" за давление на бизнес

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать рабочую группу, которая в течение ближайших 2-3 недель разработает законопроект по привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, оказывающих чрезмерное давление на работающий в Украине бизнес.

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Об этом Гройсман заявил в ходе круглого стола в Киеве.

"Я хотел бы коснуться вопроса чрезмерного давления контролирующих структур на бизнес. Особенно речь идет о всем правоохранительном блоке. Когда бизнес делает свою деятельность и, возможно, в чем то ошибается, перед ним всегда возникает ответственность. У меня вопрос: почему мы до сих пор коррупционеров в погонах не привели к ответственности? Тех, кто создает чрезмерное давление на реально работающий бизнес в Украине. Очень важно это урегулировать конкретными юридическими решениями", - сказал премьер.

Гройсман призвал бизнес-ассоциации подключиться к участию в рабочей группе.

«Мы объединимся, быстро создадим законопроект, направим его в парламент, чтобы те, кто мешает бизнесу, несли за это ответственность. Мы должны раз и навсегда поставить точку в давлении правоохранительных структур», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, во время встречи президента Украины и премьер-министра с представителями отечественного и иностранного бизнеса 14 сентября 2017 года больше всего критики прозвучало по поводу «немотивированных силовых действий во время санкционированных судом обысков».