Банк России укрепил рубль

Официальный курс доллара установлен Центральным банком России с 6 мая на отметке 32,8146 рубля, курс евро - на уровне 43,8501 рубля, сообщает РИА Новости..

Таким образом, курс доллара снизился по сравнению с 5 мая на 15,26 копейки, курс евро - на 2,26 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам во вторник, составляет 37,78 рубля против 37,87 рубля в понедельник.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей-41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).