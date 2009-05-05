Банк России укрепил рубль
13:45, 05 мая 2009Финансы
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Доллар снижен на 15 коп, евро – на 2 коп.
Официальный курс доллара установлен Центральным банком России с 6 мая на отметке 32,8146 рубля, курс евро - на уровне 43,8501 рубля, сообщает РИА Новости..
Таким образом, курс доллара снизился по сравнению с 5 мая на 15,26 копейки, курс евро - на 2,26 копейки.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам во вторник, составляет 37,78 рубля против 37,87 рубля в понедельник.
С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей-41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).
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