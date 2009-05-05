AIG откажется от помощи властей США

Страховая компания American International Group Inc планирует в четверг сообщить об убытке, но на этот раз не будет принимать помощь американского правительства, сообщил информированный источник в понедельник, сообщает Рейтер..

Убытки по итогам первого квартала 2009 года будут значительно меньше, чем по итогам последнего квартала прошлого года, когда компания потеряла $61,7 миллиарда, сообщил анонимный источник.

Убытки по итогам четвертого квартала прошлого года стали крупнейшими в истории американских компаний, а суммарно за последние пять кварталов компания потеряла более $100 миллиардов.

Компания сообщит об убытках шестой квартал подряд, но в этот раз, впервые с сентября прошлого года, за объявлением результатов не последует помощь правительства, которое уже выделило на спасение AIG около $180 миллиардов.

Основной причиной убытков компании стали потери по инвестициям, списания и затраты на реструктуризацию.

Сейчас компания пытается вернуть часть денег, полученных от американского правительства через продажу активов.

Так, вчера AIG сообщила о продаже своего головного офиса в Японии за $1 миллиард, а в прошлом месяце компания продала свой автостраховой бизнес в США за $1,9 миллиардов. Общая сумма сделок по продаже активов сейчас достигает $4 миллиардов.