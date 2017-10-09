S&P повысил рейтинг Беларуси до уровня "B"
17:11, 09 октября 2017Финансы
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Standard & Poor's повысил рейтинг Беларуси до уровня "B" со стабильным прогнозом.
Иллюстрация REUTERS
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте до уровня "B" со стабильным прогнозом.
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Об этом говорится в пресс-релизе агентства, сообщает БЕЛТА.
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "В".
В пресс-релизе отмечается, что рост ВВП Беларуси в 2017-2020 годах составит в среднем 2% ежегодно.
Также в S&P считают, что выпуск евробондов и госзаймы позволили Беларуси обеспечить финансовые потребности на 2018 год.
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