Товарооборот между Украиной и Финляндией вырос на 13%

Товарооборот между Украиной и Финляндией в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13% и составил более 174 миллионов долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Центра поддержки экспорта при Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

По данным Центра, за 7 месяцев 2017 года украинский экспорт составил около 40 миллионов долларов (прирост 9%), в то время как финский импорт – почти 118 миллионов долларов США (прирост 14%). При этом, эксперты отметили, что, несмотря на серьезный разрыв между объемами экспорта и импорта, Украина имеет серьезные экспортные перспективы, и постепенно эти показатели будут сближаться.

По данным Центра поддержки экспорта при УСПП, наиболее популярные позиции украинского экспорта в Финляндию - черные металлы, котлы, бумага и картон, мебель, изделия из черных металлов, готовые текстильные изделия и др.

Среди топ-позиций финского импорта в Украину – бумага и картон, электрические машины, пластмассы и полимерные материалы, металлы, продукты нефтепереработки, фармацевтика и пр.

По оценке Центра поддержки экспорта при УСПП, перечень перспективных экспортных позиций украинских производителей будет расширяться.

"Мы видим серьезные перспективы в экспорте IT-услуг, мебели, агропродукции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2017 года составил 2,7 миллиарда долларов, что в 2,8 раза выше дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 980,4 миллионов долларов.