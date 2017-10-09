Рост цен в Украине ускорился до 16,4%

Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, ускорилась до 16,4% с 16,2%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущем месяцем – августом - зафиксирована инфляция в размере 2% после 0,1% дефляции в августе к июлю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 10,2%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на горячую воду и отопление – 74,4%, содержание домов и придомовых территорий – 46,5%, овощи – 37,6%, яйца – 37%, водоснабжение – 30,1%, мясо и мясопродукты – 30,1%, масло – 29,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на яйца – 31%, услуги образования - 12%, обувь - 9,4%, одежду - 8,7%, мясо и мясопродукты - 3,4%, топливо и масла – 2,9%, молоко – 2,9%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как в годовом выражении инфляция ускорилась до 16,2%.

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза в 9,1%, что может вынудить применять более жесткую монетарную политику.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам текущего года до 10%.