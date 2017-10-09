В Украине замедлилась базовая инфляция

Базовая инфляция в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, замедлилась до 7,7% с 7,8%, зафиксированных в августе-2017 к августу-2016.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, августом 2017 года, базовая инфляция в сентябре ускорилась до 1,9% с 0,2% в августе к июлю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 6,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре зафиксирована инфляция на уровне 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.