В Украине замедлилась базовая инфляция
18:54, 09 октября 2017Финансы
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Базовая инфляция в сентябре замедлилась до 7,7% с 7,8%, зафиксированных в августе.
Иллюстрация REUTERS
Базовая инфляция в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, замедлилась до 7,7% с 7,8%, зафиксированных в августе-2017 к августу-2016.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, августом 2017 года, базовая инфляция в сентябре ускорилась до 1,9% с 0,2% в августе к июлю.
С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 6,2%.
Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре зафиксирована инфляция на уровне 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.
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