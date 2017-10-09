Украина сохраняет приверженность программе МВФ и ждет очередной транш до конца года – министр финансов

Украина сохраняет приверженность программе Международного валютного фонда и ожидает поступления следующего транша в её рамках до конца 2017 года, сообщает Reuters со ссылкой на интервью министра финансов Александра Данилюка в Лондоне.

«Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра, - цитирует агентство Данилюка. - Наша цель - успешно завершить программу в 2019 году».

По информации Reuters, на этой неделе Данилюк отправится в Вашингтон на переговоры с МВФ на фоне опасений, что программа замедлила ход.

Министр также отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, одобренной украинским парламентом на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

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Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне 15 сентября, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября, однако пока официального подтверждения Фонда на этот счет не было.

На этой неделе - с 10 по 16 октября - украинская делегация под руководством министра Александра Данилюка отправляется в Вашингтон (США) для участия в ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.