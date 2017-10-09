Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню 10 октября
Официальный курс НБУ на 10 октября: 100 USD – 2655,1695 гривни; 100 EUR – 3118,7621 гривни; 10 RUR – 4,5531 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2655,1695 (9 октября – 2673,9931)
100 EUR – 3118,7621 (9 октября – 3130,4437)
10 RUR – 4,5531 (9 октября – 4,6294)
Читайте такжеНацбанк предупреждает: криптовалюта - это крайне рисковая вещь
Как сообщал УНИАН, 9 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,48/26,51 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,06/31,09 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4582/0,4593 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5517 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 448 сделок на сумму 273,78 миллиона долларов.