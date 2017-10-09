Украина и Турция договорились об отмене двойного налогообложения

Представители правительства Украины и Турции подписали протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения.

Читайте такжеГройсман в Турции: договариваются о свободной торговле и защите инвестиций

Как сообщается на сайте Минфина, с украинской стороны протокол подписал заместитель министра финансов Сергей Марченко, с турецкой стороны - министр экономики Нихат Зейбекчи.

Как пояснил Минфин, данный протокол предусматривает избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между странами или посредством учета в обязательствах налогоплательщика уплаченных налогов на территории другого государства.

При этом, как отмечается в сообщении, Украина и Турция должны провести внутренние государственные процедуры для ратификации протокола.

Как сообщал УНИАН, турецкая правительственная делегация под руководством президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана находится с визитом в Украине. В ходе визита делегации предусмотрена встреча с президентом Петром Порошенко в формате "один на один", а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством лидеров государств.