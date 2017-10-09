Украина и Турция договорились об увеличении товарооборота до 10 миллиардов долларов

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о намерении вывести двусторонний товарооборот с Украиной до уровня 10 млрд долларов в год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Турецкого государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«В 2015 году мы с господином Порошенко объявили нашу цель - к 2023 году удвоить, утроить наш товарооборот, чтобы достичь серьезной цифры», - сказал Эрдоган.

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«И мы сегодня, учитывая последние события, приняли решение как можно скорее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долларов», - сообщил он.

«Мы должны очень много работать для того, чтобы вывести товарооборот на желаемый для нас уровень», - сказал президент Турции.

Как сообщал УНИАН, Украина и Турция договорились об отмене двойного налогообложения.