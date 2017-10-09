Средства "Терра Банка" вывели мошенники из топ-менеджмента – СМИ

Банкир Сергей Клименко может избежать наказания за выведение средств и банкротство "Терра Банка". Об этом пишет РБК-Украина в статье "Кто ответит за вывод денег из "Терра Банка", передает БизнесЦензор.

Как отмечает издание, согласно Уголовному кодексу, связанным лицам, причастным к банкротству банка, грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет с наложением штрафа в размере от 5 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до 170 тыс. грн.) и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, Фонд гарантирования вкладов физических лиц имеет право обращаться к акционерам с требованием возместить убытки банку, средства, взысканные со связанных лиц для возмещения ущерба, включаются в ликвидационную массу. Однако добиться возвращения потерянных денег от акционеров на практике – непросто, отмечает издание.

В статье со ссылкой на "Цензор" указано, что Сергей Клименко мог активно выводить средства вкладчиков в виде кредитов на свои же компании, которые занимались строительством. Это классическая схема опустошения банка акционерами, которая применялась и другими владельцами банков (ныне банкротов).

Как пишет РБК-Украина, в случае с "Терра Банком" у Клименко был соратник по бизнесу – проректор Национального Авиационного Университета (НАУ) Максим Луцкий. Луцкого в СМИ не раз называли еще одним бенефициаром "Терра Банка", хотя официальной информации о доле Максима Луцкого в "Терра Банке" Нацбанк не публиковал.

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Луцкий проводил тендеры в НАУ для реконструкции помещений университета, выбирал победителями компании, которые принадлежат ему самому и партнеру Сергею Клименко. В дальнейшем компании привлекали кредиты в "Терра Банке", которые не возвращались.

Кроме того, Луцкий сумел перевести на баланс своих и компаний Клименко часть помещений, которые принадлежали университету.

Выведению средств из банка способствовал тот факт, что компании не предоставляли залоги, или же передавали в залог банку фиктивное имущество.

Такая схема успешно существовала в течение 2013-2014 годов, вплоть до признания банка неплатежеспособным в августе 2014 года.

Как прокомментировал финансовый эксперт Алексей Лупоносов, проблема в том, что для привлечения владельца банка к уголовной ответственности нужно доказать, что его действия совершались умышленно, что именно эти действия причинили материальный ущерб государству или кредиторам.

"Факт доведения банка до неплатежеспособности очень сложно доказать. Посмотрим, как будет развиваться дело Сергея Клименко и "Терра Банка", пока следствие продолжается", – отметил Лупоносов.